INTERVISTE
Orlando: “Se fossi in Gattuso vorrei delle garanzie, sennò lascerei”
Intervenuto sulle frequenze di Tuttomercatoweb.com, Massimo Orlando ha parlato dell’approdo di Gattuso sulla panchina della Lazio, ribadendo le perplessità che hanno accompagnato le ultime dichiarazioni rilasciate in merito: ecco le sue parole nell’intervista.
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Le parole di Orlando su Gattuso nell’intervista
“Se Gattuso potrebbe rinunciare alla panchina della Lazio? E’ andato in condizioni difficili, è uno caratteriale, che pensa sempre al gruppo, è bravo a gestire certe situazioni ma se fossi in lui qualche garanzia la vorrei dal presidente. Sennò lascerei”.
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