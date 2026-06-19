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INTERVISTE

Orlando: “Se fossi in Gattuso vorrei delle garanzie, sennò lascerei”

Published

1 ora ago

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orlando intervista gattuso lazio 19 giugno

Intervenuto sulle frequenze di Tuttomercatoweb.com, Massimo Orlando ha parlato dell’approdo di Gattuso sulla panchina della Lazio, ribadendo le perplessità che hanno accompagnato le ultime dichiarazioni rilasciate in merito: ecco le sue parole nell’intervista.

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Le parole di Orlando su Gattuso nell’intervista

“Se Gattuso potrebbe rinunciare alla panchina della Lazio? E’ andato in condizioni difficili, è uno caratteriale, che pensa sempre al gruppo, è bravo a gestire certe situazioni ma se fossi in lui qualche garanzia la vorrei dal presidente. Sennò lascerei”.

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Lo sport e il calcio, l'arte e la musica. Trasmettere le mie passioni attraverso la scrittura è il mio hobby e la mia missione, che punto a trasformare nel mio lavoro. Laureato in Filosofia all'Università La Sapienza di Roma, con l'Abruzzo nel cuore.

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