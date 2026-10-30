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INTERVISTE

Orlando: “Con l’entusiasmo gira tutto bene”

Published

3 ore ago

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Orlando intervista Lazio impegni

L’ex calciatore Massimo Orlando ha parlato, in un’intervista ai microfoni di TMW Radio, per esprimere il suo pensiero sui prossimi impegni della Lazio, che sfiderà il Cagliari nella decima giornata di campionato.

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L’intervista a Orlando sui prossimi impegni della Lazio

 “Non vedo difficoltà per la Lazio nell’immediato futuro, e nemmeno per la Roma a dire il vero. Quando c’è entusiasmo e ti gira tutto bene, l’ambiente ha l’umore alto. Penso sia difficile lasciarsi scappare l’occasione di giocare ancora bene”.

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1 LAZIO 25 9
2 Inter 22 8
3 Roma 21 9
4 Como 20 9
5 Milan 18 8
6 Frosinone 14 8
7 Juventus 14 8
8 Torino 13 9
9 Cagliari 13 9
10 Napoli 11 8
11 Atalanta 10 8
12 Lecce 9 8
13 Bologna 8 8
14 Sassuolo 8 9
15 Monza 7 8
16 Genoa 7 8
17 Udinese 4 8
18 Fiorentina 4 8
19 Parma 4 8
20 Venezia 3 8
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

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