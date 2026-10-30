INTERVISTE
Orlando: “Con l’entusiasmo gira tutto bene”
L’ex calciatore Massimo Orlando ha parlato, in un’intervista ai microfoni di TMW Radio, per esprimere il suo pensiero sui prossimi impegni della Lazio, che sfiderà il Cagliari nella decima giornata di campionato.
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L’intervista a Orlando sui prossimi impegni della Lazio
“Non vedo difficoltà per la Lazio nell’immediato futuro, e nemmeno per la Roma a dire il vero. Quando c’è entusiasmo e ti gira tutto bene, l’ambiente ha l’umore alto. Penso sia difficile lasciarsi scappare l’occasione di giocare ancora bene”.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|LAZIO
|25
|9
|2
|Inter
|22
|8
|3
|Roma
|21
|9
|4
|Como
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|9
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|8
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|3
|8
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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