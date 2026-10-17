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INTERVISTE

Orlando: “Juve, contro la Lazio più Kolo di Woltemade”

Published

32 minuti ago

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Orlando intervista Juventus Lazio

L’ex calciatore, tra le varie anche della Juventus, Massimo Orlando, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di TMW Radio dove ha parlato della sfida dei bianconeri contro la Lazio: per lui la chiave tattica sta in attacco.

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Le parole di Orlando nell’intervista su Juventus-Lazio

“La Juve è una squadra equilibrata, che ha sofferto nel primo tempo (contro il Celta Vigo, ndr), poi però nel secondo è uscita fuori. Quando recupererà tutti… Io con la Lazio faccio partire Kolo Muani, poi farei entrare Woltemade. Non cambierei, a meno che non passi a un 4-4-2. Ma se giochi con i due esterni offensivi, mi sembra troppo sbilanciato”.

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