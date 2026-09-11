Connect with us

INTERVISTE

Orlando: “Gattuso ha fatto un gran lavoro!”

Published

11 minuti ago

on

Gennaro Gattuso

L’ex calciatore Massimo Orlando ha tenuto un’intervista a TMW Radio per parlare della prossima giornata di Serie A; in parrticolare, ha espresso il suo pensiero sulla gara che disputerà la Lazio di Gattuso all’Olimpico contro il Milan di Amorim.

Leggi anche: “Toni: “Gattuso è bravo a fare gruppo con i ragazzi

L’intervista a Orlando su Lazio Milan

“Sarà difficile per il Milan contro la Lazio, Gattuso ha fatto davvero un gran lavoro, non semplice in quell’ambiente. Giocatori e allenatore sono tutelati in questa situazione, ma sta sorprendendo. Invece il Milan non riesco a capirlo bene. Penso sempre che l’equilibrio non dia garanzie. Ovviamente dobbiamo dare un po’ di tempo ad Amorim, che vuole proporre un gioco che necessita di tempo. E’ una squadra un po’ sopravvalutata e l’equilibrio tra centrocampo e difesa non mi fa stare tranquillo”.

@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP 

Related Topics:

Sono un copywriter e autore per il web, con una forte passione per la scrittura e la comunicazione digitale. Mi occupo di contenuti legati a sport, cultura pop, attualità e sostenibilità, cercando sempre di unire chiarezza, ritmo e attenzione al lettore. Scrivere per me è sia un mestiere che un modo per raccontare e interpretare il presente

Prossima partita Calendario ›
Serie A · 04ª 12/09/2026 · 18:00
Lazio
VS
Milan
Probabili formazioni
Stadio Olimpico · Roma

Ultima partita Calendario ›
Serie A · 03ª 07/09/2026 · 20:45
Udinese
1-2
Finale
Lazio
Vittoria
Leggi la cronaca
Trasferta

CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 Roma 9 3
2 Inter 9 3
3 LAZIO 9 3
4 Como 7 3
5 Milan 7 3
6 Juventus 7 3
7 Frosinone 6 3
8 Atalanta 6 3
9 Cagliari 3 3
10 Sassuolo 3 3
11 Udinese 4 3
12 Napoli 3 3
13 Torino 3 3
14 Lecce 3 3
15 Bologna 1 3
16 Parma 1 3
17 Monza 1 3
18 Venezia 0 3
19 Genoa 0 3
20 Fiorentina 0 3
Scudetto
Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessione

Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

PIÙ LETTI