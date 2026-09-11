INTERVISTE
Orlando: “Gattuso ha fatto un gran lavoro!”
L’ex calciatore Massimo Orlando ha tenuto un’intervista a TMW Radio per parlare della prossima giornata di Serie A; in parrticolare, ha espresso il suo pensiero sulla gara che disputerà la Lazio di Gattuso all’Olimpico contro il Milan di Amorim.
Leggi anche: “Toni: “Gattuso è bravo a fare gruppo con i ragazzi”
L’intervista a Orlando su Lazio Milan
“Sarà difficile per il Milan contro la Lazio, Gattuso ha fatto davvero un gran lavoro, non semplice in quell’ambiente. Giocatori e allenatore sono tutelati in questa situazione, ma sta sorprendendo. Invece il Milan non riesco a capirlo bene. Penso sempre che l’equilibrio non dia garanzie. Ovviamente dobbiamo dare un po’ di tempo ad Amorim, che vuole proporre un gioco che necessita di tempo. E’ una squadra un po’ sopravvalutata e l’equilibrio tra centrocampo e difesa non mi fa stare tranquillo”.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
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|Pt
|G
|1
|Roma
|9
|3
|2
|Inter
|9
|3
|3
|LAZIO
|9
|3
|4
|Como
|7
|3
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|0
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|20
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|0
|3
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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