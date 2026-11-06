INTERVISTE
Orlando: “Se il Napoli perde, De Laurentiis deve prendere una decisione su Allegri”
Il big match fra Napoli e Lazio sarà importante per il futuro degli azzurri e di Allegri, così come ha commentato Massimo Orlando nell’intervista a Tuttomercatoweb Radio.
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L’intervista di Orlando su Allegri e su Napoli Lazio
“Credo debba reagire il Napoli, lo chiede il presidente che li ha riuniti e credo non sia stato morbido. Lo chiede anche il pubblico. Se arrivasse un risultato negativo non credo ci sia più la forza di tenere Allegri. Con la sosta vicina, se vinci e recuperi qualche giocatore, poi puoi rilanciarti. Ma se perde il Napoli, il presidente deve prendere una decisione”.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
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|G
|1
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|28
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|10
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|Roma
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|10
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|Como
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|5
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|3
|10
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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