Orlando: “Se il Napoli perde, De Laurentiis deve prendere una decisione su Allegri”

Il big match fra Napoli e Lazio sarà importante per il futuro degli azzurri e di Allegri, così come ha commentato Massimo Orlando nell’intervista a Tuttomercatoweb Radio.

Leggi anche: Premio ‘Bulgarelli Number 8’: trionfa Grassadonia per la Lazio Femminile

L’intervista di Orlando su Allegri e su Napoli Lazio

“Credo debba reagire il Napoli, lo chiede il presidente che li ha riuniti e credo non sia stato morbido. Lo chiede anche il pubblico. Se arrivasse un risultato negativo non credo ci sia più la forza di tenere Allegri. Con la sosta vicina, se vinci e recuperi qualche giocatore, poi puoi rilanciarti. Ma se perde il Napoli, il presidente deve prendere una decisione”.

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata.

Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP