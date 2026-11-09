Orlando: “Miracolo Lazio, bene il pareggio con il Napoli”

L’ex calciatore Massimo Orlando ha rilasciato la sua consueta intervista per TMW Radio dove ha parlato del match tra Napoli e Lazio finito 1-1.

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Le parole di Orlando nell’intervista su Napoli Lazio

“Per il Napoli è un campionato negativo. Certo, le critiche ci stanno per Allegri. Detto questo per la Lazio è un punto positivo. Sta facendo un miracolo, nessuno la considerava a inizio campionato e pareggia a Napoli. Bene così”.

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