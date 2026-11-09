INTERVISTE
Orlando: “Miracolo Lazio, bene il pareggio con il Napoli”
L’ex calciatore Massimo Orlando ha rilasciato la sua consueta intervista per TMW Radio dove ha parlato del match tra Napoli e Lazio finito 1-1.
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Le parole di Orlando nell’intervista su Napoli Lazio
“Per il Napoli è un campionato negativo. Certo, le critiche ci stanno per Allegri. Detto questo per la Lazio è un punto positivo. Sta facendo un miracolo, nessuno la considerava a inizio campionato e pareggia a Napoli. Bene così”.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|LAZIO
|29
|11
|2
|Inter
|25
|10
|3
|Roma
|27
|11
|4
|Como
|23
|10
|5
|Milan
|21
|10
|6
|Frosinone
|20
|11
|7
|Juventus
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|10
|8
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|11
|9
|Cagliari
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|11
|10
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|11
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|13
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|11
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|10
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|8
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|8
|11
|18
|Monza
|7
|10
|19
|Venezia
|6
|11
|20
|Udinese
|5
|11
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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