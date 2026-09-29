Orsato: “Ecco quando serve il VAR. Giocatori soddisfatti”

Le parole del designatore arbitrale Daniele Orsato durante l’incontro con la stampa avvenuto a Lissone: in questo estratto dell’intervista l’ex direttore di gara ha voluto fare chiarezza sull’utilizzo del VAR e sulle nuove linee guida.

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Le parole di Orsato nell’intervista sul VAR e le linee guida

“La linea è quella che vuole il calcio: i falli vanno fischiati, il VAR deve intervenire sul chiaro ed evidente errori. I calciatori rispondono in maniera encomiabile, gli arbitri si impegnano al massimo e stiamo assistendo a partite fantastiche. Non esiste nessun protocollo Orsato o mia linea, cerchiamo di uniformarci anche alle richieste di giocatori e squadre, che vedo abbastanza soddisfatti”

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