Ai microfoni di Radio Radio è intervenuto l’ex portiere della Lazio Fernando Orsi che si è lasciato andare ad una risposta sulle prossime partite dei biancocelesti, che farà discutere: perdere il derby, ma fare nove punti nelle prossime tre partite.

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Le parole di Orsi sul gioco proposto a Radio Radio: perdere il derby? Si può fare, ma…

“9 punti in queste 3 partite e poi perdi il derby, firmi? Io sì, io sì, io firmo. Ma io ci sto, perché secondo me la Lazio è ancora in testa”.

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