Orsi: “La Lazio affronta il Napoli nel momento migliore, ma ha un punto debole”

Nando Orsi ha concesso un’intervista ai microfoni di Radio Marte nella quale ha presentato la sfida del Maradona tra Napoli e Lazio, in programma domani alle ore 12.30.

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Le parole di Orsi verso Napoli-Lazio

“Per la Lazio, oggettivamente, è il momento migliore per affrontare il Napoli. Ma lo sarebbe per qualsiasi altra squadra viste le difficoltà oggettive sia a livello tecnico che di ambiente del Napoli. La Lazio vive un entusiasmo incredibile, Gattuso ha dato una chiara organizzazione di gioco, un gioco aggressivo, con il pressing alto. Ma la squadra di Allegri non parte affatto battuta, tecnicamente e ad organico completo è più forte della Lazio in valori assoluti. La Lazio ha un punto debole, le ripartenze a campo largo e si è visto con il Cagliari. Se non funziona il pressing rischia, subendo 3-4 tiri pericolosi a partita.”

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