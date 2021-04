Tempo di lettura: < 1 minuto

INTERVISTA ORSI LAZIO CHAMPIONS – La corsa per ottenere un posto nella prossima Champions League si fa sempre più interessante. Tante le squadre coinvolte, dal Milan alla Roma tutte, chi più chi meno, riservano ancora speranze di qualificazione. Intervistato da Radio Onda Sport, l’ex portiere della Lazio Fernando Orsi ha detto la sua sulla corsa all’Europa che conta.

Lotta Champions, le parole di Orsi

“Quest’anno è molto avvincente. Così come è accaduto nelle scorse stagioni, il campionato è scontato ma molte squadre sono in bilico per quanto riguarda l’andata in Champions. È chiaro che tutte quelle in corsa vogliano l’Europa sia per il prestigio che, soprattutto, per il ritorno economico. Il Milan e il Napoli sono in ripresa, la Juventus anche se altalenante tutto sommato c’è, bene anche Lazio e Roma e soprattutto l’Atalanta che in grande forma”.

