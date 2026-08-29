INTERVISTE
Orsolini: “La sconfitta con la Lazio l’avevo messa in conto”
In un’intervista con il Resto del Carlino, Riccardo Orsolini ha parlato della sconfitta con la Lazio e delle difficoltà delle prime partite di campionato.
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L’intervista a Orsolini nella quale ha parlato della sconfitta con la Lazio
“Io ho messo in preventivo le prime sei partite. Queste sfidei saranno di difficoltà estrema, pura, come il match contro la Lazio. Lunedì c’è l’Atalanta: il calendario non ci aiuta. Adesso poi la Serie A è diventata incerta come la B: la prima può perdere con l’ultima, si livella sempre di più. Non ci sarebbe da sorprenderci se il Como, ad esempio, vincesse lo scudetto”.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Milan
|6
|2
|2
|Roma
|3
|1
|3
|Inter
|3
|1
|4
|Napoli
|3
|1
|5
|Lecce
|3
|1
|6
|Atalanta
|3
|1
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|Venezia
|0
|2
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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