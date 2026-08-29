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INTERVISTE

Orsolini: “La sconfitta con la Lazio l’avevo messa in conto”

Published

2 ore ago

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Davide Frattesi esulta dopo il suo gol

In un’intervista con il Resto del Carlino, Riccardo Orsolini ha parlato della sconfitta con la Lazio e delle difficoltà delle prime partite di campionato.

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L’intervista a Orsolini nella quale ha parlato della sconfitta con la Lazio

“Io ho messo in preventivo le prime sei partite. Queste sfidei saranno di difficoltà estrema, pura, come il match contro la Lazio. Lunedì c’è l’Atalanta: il calendario non ci aiuta. Adesso poi la Serie A è diventata incerta come la B: la prima può perdere con l’ultima, si livella sempre di più. Non ci sarebbe da sorprenderci se il Como, ad esempio, vincesse lo scudetto”.

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Sono un copywriter e autore per il web, con una forte passione per la scrittura e la comunicazione digitale. Mi occupo di contenuti legati a sport, cultura pop, attualità e sostenibilità, cercando sempre di unire chiarezza, ritmo e attenzione al lettore. Scrivere per me è sia un mestiere che un modo per raccontare e interpretare il presente

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CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 Milan 6 2
2 Roma 3 1
3 Inter 3 1
4 Napoli 3 1
5 Lecce 3 1
6 Atalanta 3 1
7 Cagliari 3 1
8 Juventus 3 1
9 LAZIO 3 1
10 Como 1 1
11 Udinese 1 1
12 Sassuolo 0 1
13 Torino 0 1
14 Frosinone 0 1
15 Parma 0 1
16 Bologna 0 1
17 Genoa 0 1
18 Monza 0 1
19 Fiorentina 0 1
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