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INTERVISTE

Padellaro: “Scudetto alla Lazio in cambio della vittoria del campo largo? Mi dispiace, ma no”

Published

1 ora ago

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Padellaro intervista dilemma tifo politica

Intervenuto ai microfoni di Rai Radio1 durante la trasmissione “Un Giorno da Pecora”, il noto giornalista e tifoso giallorosso, Antonio Padellaro, ha risposto al dilemma tra politica e tifo. Ecco le sue parole.

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L’intervento di Padellaro sulla scelta tra la politica e la fede calcistica

Nel corso della chiacchierata, caratterizzata come di consueto dai toni leggeri e ironici della trasmissione, al giornalista è stato posto un curioso interrogativo incrociato tra attualità politica e passione sportiva: sarebbe disposto ad accettare la vittoria dello scudetto da parte dei rivali storici della Lazio in cambio di un successo elettorale del campo largo? Ecco la sua risposta:

“Mi dispiace, ma lo scudetto della Lazio qua no”

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