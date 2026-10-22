INTERVISTE
Padovan: “Lotito non venderà mai e poi mai la Lazio, ve lo assicuro”
Giancarlo Padovan, intervenuto sulle frequenze di Radio Radio Lo Sport, ha parlato delle parole di Lotito rilasciate ai pm contestando l’idea di una politica che vuole farlo fuori: ecco le sue dichiarazioni.
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Le parole di Padovan nell’intervista su Lotito
“Lotito dice che la politica vuole farlo fuori ma lui fa parte della politica, è un senatore di Forza Italia, ma di quale politica parla? Sono parole buttate a caso, senza senso, e mi sorprende che il pm lo ascoltino senza contradditorio. La Lazio lui non la cederà mai, nella maniera più assoluta. Sono i tifosi della Lazio che vogliono che lui se ne vada, non la politica”.
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