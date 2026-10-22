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INTERVISTE

Padovan: “Lotito non venderà mai e poi mai la Lazio, ve lo assicuro”

Published

48 minuti ago

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Padovan intervista Lotito Lazio cessione

Giancarlo Padovan, intervenuto sulle frequenze di Radio Radio Lo Sport, ha parlato delle parole di Lotito rilasciate ai pm contestando l’idea di una politica che vuole farlo fuori: ecco le sue dichiarazioni.

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Le parole di Padovan nell’intervista su Lotito

Lotito dice che la politica vuole farlo fuori ma lui fa parte della politica, è un senatore di Forza Italia, ma di quale politica parla? Sono parole buttate a caso, senza senso, e mi sorprende che il pm lo ascoltino senza contradditorio. La Lazio lui non la cederà mai, nella maniera più assoluta. Sono i tifosi della Lazio che vogliono che lui se ne vada, non la politica”.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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