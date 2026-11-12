Padovan: “Lazio sorpresa totale, candidata alla retrocessione e ora davanti all’Inter”

Giancarlo Padovan, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Napoli Centrale per parlare dell’1-1 tra Napoli e Lazio, commentando anche il lavoro della squadra di Gattuso per la lotta alla Champions.

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L’intervista di Padovan su Napoli Lazio

Su Napoli Lazio

“Un pareggio che ha scontentato tutti, anche se ha interrotto una serie negativa preoccupante. E poi la Lazio ha accarezzato la vittoria. Il Napoli poteva vincere, ha dato credibilità e fiducia. Per arrivare al mercato servono ancora nove partite. Ma l’obiettivo deve essere sempre la Champions League. Se fai il risultato in campionato, la pedalata in Champions League è diversa”.

Sulla partenza della Lazio

“È un campionato equilibrato. Avevamo tutti detto l’Inter, ma è dietro la Lazio e c’è la Roma. La sorpresa su tutti è la Lazio, addirittura candidata alla retrocessione. Oggi è una sorpresa completa e totale. Ci sono favorite per i posti Champions League, che enunciavamo all’inizio. In ritardo vedo Juventus e Napoli, accomunate dagli infortuni. Sarebbe ingiusto dire che gli infortuni non abbiano inciso”.

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