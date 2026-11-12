Connect with us

INTERVISTE

Padovan: “Lazio sorpresa totale, candidata alla retrocessione e ora davanti all’Inter”

Published

3 ore ago

on

Padovan intervista Napoli Lazio lotta Champions

Giancarlo Padovan, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Napoli Centrale per parlare dell’1-1 tra Napoli e Lazio, commentando anche il lavoro della squadra di Gattuso per la lotta alla Champions.

Leggi anche: Mattei: “Flaminio? Lotito punta all’ok del Comune, ma la copertura economica resta un rebus”

L’intervista di Padovan su Napoli Lazio

Su Napoli Lazio

“Un pareggio che ha scontentato tutti, anche se ha interrotto una serie negativa preoccupante. E poi la Lazio ha accarezzato la vittoria. Il Napoli poteva vincere, ha dato credibilità e fiducia. Per arrivare al mercato servono ancora nove partite. Ma l’obiettivo deve essere sempre la Champions League. Se fai il risultato in campionato, la pedalata in Champions League è diversa”.

Sulla partenza della Lazio

“È un campionato equilibrato. Avevamo tutti detto l’Inter, ma è dietro la Lazio e c’è la Roma. La sorpresa su tutti è la Lazio, addirittura candidata alla retrocessione. Oggi è una sorpresa completa e totale. Ci sono favorite per i posti Champions League, che enunciavamo all’inizio. In ritardo vedo Juventus e Napoli, accomunate dagli infortuni. Sarebbe ingiusto dire che gli infortuni non abbiano inciso”.

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP

Related Topics:

Prossima partita Calendario ›
Serie A · 12ª 21/11/2026 · 15:00
Lazio
VS
Lecce
Vai al calendario
Stadio Olimpico · Roma

Ultima partita Calendario ›
Serie A · 11ª 08/11/2026 · 12:30
Napoli
1-1
Finale
Lazio
Pareggio
Leggi la cronaca
Trasferta

CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 LAZIO 29 11
2 Inter 28 11
3 Roma 27 11
4 Milan 24 11
5 Como 23 11
6 Frosinone 20 11
7 Juventus 18 11
8 Bologna 17 11
9 Cagliari 16 11
10 Napoli 15 11
11 Torino 14 11
13 Atalanta 14 11
12 Genoa 13 11
14 Lecce 10 11
15 Fiorentina 9 11
16 Parma 8 11
17 Sassuolo 8 11
18 Monza 7 11
19 Venezia 6 11
20 Udinese 5 11
Scudetto
Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessione

Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

PIÙ LETTI