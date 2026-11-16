INTERVISTE
Pagliuca: “Mandas è il miglior portiere nel nostro campionato”
L’ex portiere Gianluca Pagliuca, in un’intervista con Radio Anch’io Sport, ha parlato della dell’inizio di stagione in campionato e, nella sua analisi, ha incoronato il laziale Christos Mandas come il miglior portiere della Serie A, in questi primi tre mesi di torneo.
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L’intervista a Pagliuca dove incorona Mandas come miglior portiere del campionato
“Il miglior portiere del campionato secondo me è Mandas della Lazio. È un portiere non molto pubblicizzato, ma molto bravo e lo aveva già dimostrato in passato. Ha portato tanti punti alla Lazio. In questo avvio di campionato è quello che sta giocando meglio”.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|LAZIO
|29
|11
|2
|Inter
|28
|11
|3
|Roma
|27
|11
|4
|Milan
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|11
|5
|Como
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|11
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|8
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|Monza
|7
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|Venezia
|6
|11
|20
|Udinese
|5
|11
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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