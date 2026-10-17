INTERVISTE
Pagliuca consola Provedel: “Avrà i suoi spazi”
L’ex portiere dell’Inter e della Nazionale, Gianluca Pagliuca, è convinto che Ivan Provedel riuscirà a ritagliarsi il suo spazio all’interno del club: in questa sua intervista per la Gazzetta dello Sport, l’estremo difensore ha provato a mandare all’ex Lazio un messaggio positivo.
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“Avrà i suoi spazi, Chivu non lascia indietro nessuno perché sa di avere due portieri validi. Di solito uno gioca da una parte e l’altro nella successiva competizione. Alternanza un bene o un male? Non mi piace moltissimo”.
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