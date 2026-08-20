INTERVISTE
Palmieri, Ds Sassuolo: “Per Pinamonti non è arrivata alcuna offerta concreta”
Il direttore sportivo del Sassuolo, Francesco Palmieri, intervistato dai microfoni del Tg Rai regionale, tra i vari argomenti trattati ha parlato anche della voce che vuole Andrea Pinamonti vicino alla Lazio. Ecco le sue parole.
Leggi anche: Pedullà: “Occhio Lazio, su Pinamonti ha sondato anche la Fiorentina”
Le parole del Ds del Sassuolo Palmieri su Pinamonti alla Lazio
“Se Pinamonti non rimarrà è da vedere. Leggo sia della sua partenza che di quella di Thorstvedt, ma a noi proposte economiche concrete non sono arrivate“.
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