INTERVISTE
Palmieri: “Il nostro obiettivo resta la salvezza”
Francesco Palmieri, direttore sportivo neroverde, ha rilasciato un’intervista ai bordocampisti di DAZN prima dell’inizio del match Sassuolo Lazio, programmato per il turno infrasettimanale di Serie A di fine ottobre.
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L’intervista a Francesco Palmieri, ds neroverde, prima di Sassuolo Lazio
“Ci siamo accorti che queste partite non le abbiamo fatte nel migliori dei modi seppur gli episodi non siano stati favorevoli. Siamo convinti che il cammino sia lungo e tortuoso; l’obiettivo primario è la salvezza”.
“La vittoria contro la Juventus non ha distolto la nostra attenzione. C’è la consapevolezza di sapere cosa dobbiamo fare. Nell’arco di un campionato ci sono difficoltà, dobbiamo calarci con la mentalità di affrontare certe gare con il giusto spirito: ne verremo fuori”.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Inter
|22
|8
|2
|LAZIO
|22
|8
|3
|Roma
|18
|8
|4
|Milan
|18
|8
|5
|Como
|17
|8
|6
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|8
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|14
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|8
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|8
|11
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|8
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|8
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|7
|8
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|4
|8
|18
|Fiorentina
|4
|8
|19
|Parma
|4
|8
|20
|Venezia
|3
|8
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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