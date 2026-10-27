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INTERVISTE

Palmieri: “Il nostro obiettivo resta la salvezza”

Published

30 minuti ago

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Palmieri intervista Sassuolo Lazio

Francesco Palmieri, direttore sportivo neroverde, ha rilasciato un’intervista ai bordocampisti di DAZN prima dell’inizio del match Sassuolo Lazio, programmato per il turno infrasettimanale di Serie A di fine ottobre.

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L’intervista a Francesco Palmieri, ds neroverde, prima di Sassuolo Lazio

“Ci siamo accorti che queste partite non le abbiamo fatte nel migliori dei modi seppur gli episodi non siano stati favorevoli. Siamo convinti che il cammino sia lungo e tortuoso; l’obiettivo primario è la salvezza”.

“La vittoria contro la Juventus non ha distolto la nostra attenzione. C’è la consapevolezza di sapere cosa dobbiamo fare. Nell’arco di un campionato ci sono difficoltà, dobbiamo calarci con la mentalità di affrontare certe gare con il giusto spirito: ne verremo fuori”.

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Sono un copywriter e autore per il web, con una forte passione per la scrittura e la comunicazione digitale. Mi occupo di contenuti legati a sport, cultura pop, attualità e sostenibilità, cercando sempre di unire chiarezza, ritmo e attenzione al lettore. Scrivere per me è sia un mestiere che un modo per raccontare e interpretare il presente

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7 Juventus 14 8
8 Torino 13 8
9 Cagliari 13 8
10 Napoli 11 8
11 Atalanta 10 8
12 Lecce 9 8
13 Bologna 8 8
14 Sassuolo 8 8
15 Monza 7 8
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