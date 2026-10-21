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INTERVISTE

Pancaro: “Lazio? Vi spiego il motivo di questo inizio di stagione”

Published

2 ore ago

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Gennaro Gattuso

L’ex terzino della Lazio Giuseppe Pancaro ha parlato ai microfoni di milanchannel.com dell’ottimo avvio di stagione della squadra di Gattuso.

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Le parole di Pancaro sull’avvio di stagione esaltante della Lazio.

“Ovviamente sono contentissimo per Lazio e sono contento anche per Rino. Avevamo avuto modo di sentirci prima che cominciasse questa avventura. Gli ho spiegato quello che gli attendeva e nonostante gli avessi manifestato le difficoltà che avrebbe incontrato a causa della situazione che ultimamente si era creata nella Lazio l’ho visto fin da subito molto motivato e questa sua determinazione è il motivo principale di questo grande inizio di stagione.

Un inizio mai fatto nella storia della Lazio, motivo per cui Rino è già nella storia della Lazio. Sta tornando a rendere felici i tifosi biancocelesti e per questo non posso che essere contento per lui”.

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