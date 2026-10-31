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INTERVISTE

Pancaro: “Lazio super favorita, ma nel calcio mai dire mai”

Published

2 ore ago

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Pancaro Intervista Lazio Cagliari

Giuseppe Pancaro, ex difensore di Lazio e Cagliari, ha parlato in un’intervista a La Nuova Sardegna, elogiando il momento dei biancocelesti ma allo stesso tempo mettendoli in guardia per la sfida di domenica. Ecco cosa ha detto.

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L’intervista di Giuseppe Pancaro su Lazio e Cagliari

Lazio super favorita, ma nel calcio mai dire mai. Affrontare la Lazio in questo momento toglie il sonno un po’ a tutti gli allenatori. Sembra un rullo compressore e non penso che possa commettere l’errore di sottovalutare il Cagliari. Il pronostico è dalla parte dei biancocelesti ma tutte le partite le devi vincere sul campo. Attenzione: si è visto con la Roma che il Cagliari può mettere in difficoltà chiunque”.

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