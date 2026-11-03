Pancaro: “È una Lazio bellissima, ventotto punti in 10 gare non sono un caso”

Durante un’intervista a Radiosei l’ex difensore biancoceleste Beppe Pancaro esalta l’avvio di stagione della Lazio sotto la guida di Gattuso, sottolineando la forza del gruppo pur in un contesto ambientale non facile.

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L’intervista di Pancaro sulla Lazio di Gattuso

Sui meriti di Gattuso e il valore della squadra

“Come sto vivendo questo momento Lazio? E’ una Lazio bellissima, non è un momento. Ventotto punti in 10 gare non è un caso. C’è del valore, grande merito da parte di Gattuso. Finalmente anche la soddisfazione per i tifosi che da anni non sognavano più e adesso stanno gioendo.”

Sulla risposta del gruppo alle difficoltà ambientali

“Ancora più sorprendente fare questi risultati senza tifosi all’Olimpico? Questo è un ulteriore merito di questo gruppo perché la difficoltà ambientale è oggettiva da anni. La sensazione è che loro ora non avvertano questo problema. Sicuramente giocare una gara come quella col Cagliari davanti a 13000 spettatori rispetto ad uno stadio pieno qualcosa toglie sempre. Questa squadra è talmente forte, concentrata, unita e compatta che riesce ad andare oltre.”

Sugli obiettivi stagionali

“C’è un momento in ogni stagione in cui ci si accorge che l’obiettivo postosi è cambiato. Quale sarà questo momento in cui magari dai 40 punti si passa a pensare ad una coppa europea? Gattuso in tal senso è bravissimo. L’unica cosa che non deve fare la Lazio è quella di mettersi pressione. Eventualmente penso se ne possa parlare in primavera, al momento fanno benissimo a giocare pensando ad una gara alla volta senza mettersi addosso pressione.”

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