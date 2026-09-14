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INTERVISTE

Pancaro: “Amorim è stato bravo a rimetterla in piedi”

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3 ore ago

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Giuseppe Pancaro, ex calciatore biancoceleste e rossonero e attuale allenatore, si è così espresso in un’intervista a RadioSportiva, dopo Lazio Milan.

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L’intervista a Pancaro su Lazio Milan

“È stato bravo Amorim a rimettere in piedi una partita quasi compromessa. È appena arrivato e ha bisogno di abituarsi al calcio italiano. In Italia abbiamo sicuramente tantissimi problemi nel calcio – e non c’è bisogno di stare qui ad elencarli – ma dal punto di vista della preparazione della partita e della tattica penso che i nostri allenatori siano tra i migliori. Di conseguenza, lui non si aspettava il tipo di gara che la Lazio gli ha imposto ed è per questo che il Milan ha sofferto così tanto.

“È stato però bravo a capire dove fosse il problema e a sostituire i giocatori non adatti a quel tipo di partita. Modric è un fuoriclasse, ma se lo si mette a giocare a campo aperto, nei duelli uomo contro uomo con un giocatore come Frattesi che ha molta più gamba, può andare in difficoltà. Per questo lo ha sostituito con Musah. In questo modo il Milan ha pareggiato la forza atletica della Lazio e, con Pulisic, ha creato parecchi grattacapi ai difensori biancocelesti, che nel primo tempo non avevano problemi a prendere i riferimenti. Pulisic, svariando di più, ha creato loro diversi problemi. Penso quindi che l’allenatore sia stato più bravo a rimetterla in piedi che non a sbagliarla all’inizio”.

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