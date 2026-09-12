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INTERVISTE

Pancaro: “Non mi esalterei dopo queste tre vittorie”

Published

49 minuti ago

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Pancaro intervista Lazio Milan Gattuso

Raggiunto in un’intervista dai microfoni di Radiosei, Giuseppe Pancaro, doppio ex di giornata, ha parlato di Gennaro Gattuso e ha presentato la sfida tra Lazio e Milan, con calcio d’inizio fissato alle 18 di oggi.

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Le parole di Pancaro nell’intervista su Gattuso e su Lazio Milan

“Appena arrivato Gattuso a Roma ci siamo sentititi. Da subito ho detto che sarebbe stato l’uomo giusto per determinazione e voglia. La Lazio è partita bene, ha fatto nove punti che saranno importanti quando arriveranno le prime difficoltà”.

Su Lazio Milan

“La Lazio è una buona squadra, però non mi esalterei dopo queste tre vittorie. Intendo dire che purtroppo l’assenza dei tifosi allo stadio, alla lunga verrà pagata: la Lazio perderà punti per questo. Il Milan di Amorim mi piace, è una squadra che ha personalità. Il tecnico portoghese ha dimostrato di avere le idee chiare. Il Milan non ha la stessa qualità di squadre come l’Inter, bisogna dargli più tempo perché lavorano insieme da solo due mesi”.

Sul ruolo degli esterni

“Lazio-Milan si potrebbe decidere sugli esterni. Tavares è tornato il valore aggiunto visto con Baroni. Sono contento per Floriani Mussolini. Il ragazzo aveva dimostrato qualtà importanti con la Juve Stabia. Gattuso ha avuto il coraggio di lanciarlo, dimostrando di avere qualità anche in questo caso”.

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Dalla passione per lo sport al suo racconto. Laureato in Giurisprudenza all’Università Statale di Milano, scrivo articoli per il web e collaboro con LazioNews.eu da novembre 2025.

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