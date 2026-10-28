Pancaro: “E’ la Lazio più entusiasmante dai tempi del mio Scudetto. Gattuso persona umile e intelligente”

In un’intervista rilasciata ai microfoni di TMW, Giuseppe Pancaro ha espresso il proprio pensiero sulla Lazio di Gennaro Gattuso.

Leggi Anche: Cardone: “Doppietta Noslin segnale importante per Gattuso. Aquilani con squadra presuntuosa”

Il pensiero di Pancaro sulla Lazio

“L’artefice principale di questo inizio di stagione della Lazio è sicuramente Gattuso, sia per quello che la squadra esprime in campo che per il contributo che ha dato nel formare l’organico della rosa, nella scelta dei giocatori. Sicuramente è la Lazio più entusiasmante dai tempi di quella del mio scudetto. Insieme ci metterei la Lazio di Simone Inzaghi, quella del pre-Covid che per tante giornate è stata prima in classifica, prima della sospensione del campionato.”

Su Gattuso

“Gattuso è una persona molto intelligente. Con grande umiltà si è sempre messo in discussione, ha sfruttato le esperienze del passato per continuare ad aggiornarsi, a migliorare. Oggi tutto questo lavoro che ha fatto con grande umiltà e dedizione lo ha portato ad ottenere questi risultati straordinari con la Lazio”.

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP