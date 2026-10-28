INTERVISTE
Pancaro: “E’ la Lazio più entusiasmante dai tempi del mio Scudetto. Gattuso persona umile e intelligente”
In un’intervista rilasciata ai microfoni di TMW, Giuseppe Pancaro ha espresso il proprio pensiero sulla Lazio di Gennaro Gattuso.
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Il pensiero di Pancaro sulla Lazio
“L’artefice principale di questo inizio di stagione della Lazio è sicuramente Gattuso, sia per quello che la squadra esprime in campo che per il contributo che ha dato nel formare l’organico della rosa, nella scelta dei giocatori. Sicuramente è la Lazio più entusiasmante dai tempi di quella del mio scudetto. Insieme ci metterei la Lazio di Simone Inzaghi, quella del pre-Covid che per tante giornate è stata prima in classifica, prima della sospensione del campionato.”
Su Gattuso
“Gattuso è una persona molto intelligente. Con grande umiltà si è sempre messo in discussione, ha sfruttato le esperienze del passato per continuare ad aggiornarsi, a migliorare. Oggi tutto questo lavoro che ha fatto con grande umiltà e dedizione lo ha portato ad ottenere questi risultati straordinari con la Lazio”.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
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|8
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|8
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|3
|8
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