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Pancaro: “E’ la Lazio più entusiasmante dai tempi del mio Scudetto. Gattuso persona umile e intelligente”

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3 ore ago

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Il tecnico della Lazio Gennaro Gattuso Lazionews.eu

In un’intervista rilasciata ai microfoni di TMW, Giuseppe Pancaro ha espresso il proprio pensiero sulla Lazio di Gennaro Gattuso.

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Il pensiero di Pancaro sulla Lazio

“L’artefice principale di questo inizio di stagione della Lazio è sicuramente Gattuso, sia per quello che la squadra esprime in campo che per il contributo che ha dato nel formare l’organico della rosa, nella scelta dei giocatori. Sicuramente è la Lazio più entusiasmante dai tempi di quella del mio scudetto. Insieme ci metterei la Lazio di Simone Inzaghi, quella del pre-Covid che per tante giornate è stata prima in classifica, prima della sospensione del campionato.”

Su Gattuso

“Gattuso è una persona molto intelligente. Con grande umiltà si è sempre messo in discussione, ha sfruttato le esperienze del passato per continuare ad aggiornarsi, a migliorare. Oggi tutto questo lavoro che ha fatto con grande umiltà e dedizione lo ha portato ad ottenere questi risultati straordinari con la Lazio”.

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