Pancaro: “Vi dico chi metterei della mia Lazio in quella attuale”

All’ex terzino biancoceleste Giuseppe Pancaro è stato conferito il Premio Sport presso il Lazio Club Nepi Tommaso Maestrelli 1967, le sue parole a margine dell’evento.

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Le parole di Pancaro a margine del Premio Sport presso il Lazio Club Nepi Tommaso Maestrelli.

“Per me è un onore essere qui a Nepi oggi con voi. È un grande onore ricevere un premio dal Lazio Club Nepi intitolato a Tommaso Mestrelli, perché sappiamo chi è stato e chi è ancora oggi Tommaso Mestrelli per la Lazio e per i laziali. Io mi vanto di avere con la famiglia Maestrelli una amicizia ormai che va anche oltre l’amicizia, è quasi una cosa familiare con Massimo. E quindi veramente grazie, lo ricevo veramente con un grande piacere con grande onore. Grazie per il bellissimo video, mi avete fatto rivivere in momenti belli”.

Pancaro sulla sua Lazio.

“Per quanto riguarda quella Lazio, ci sono veramente tantissime cose da dire. Sicuramente quella era una Lazio costruita per poi ottenere i risultati che ha ottenuto. Era una squadra formata da tantissimi campioni: la prima cosa che ho notato appena arrivato da Cagliari, dopo proprio il primo allenamento, è che ero arrivato in una squadra destinata a fare la storia, come poi è successo. Un giocatore che metterei nella Lazio di oggi? Difficile solo uno, ma metto Nesta perché era il nostro capitano, giocatore straordinario e tifosissimo della Lazio, quindi oggi metterei Nesta.

Io non ho girato tantissime squadre perché ho fatto parte della trafila al mio paese, poi sono stato cinque anni a Cagliari, ma la Lazio è stata sicuramente la squadra più importante nella mia carriera. Non solo per la durata, perché sono stato sei anni, ma proprio per i legami che ho creato e per le emozioni che mi ha regalato. Io da bambino avevo il sogno di vincere uno scudetto e il giorno in cui l’ho realizzato è rimasto il giorno più bello della mia vita sportiva, quindi la Lazio mi ha permesso di realizzare il sogno che avevo da bambino”.

Pancaro sulla Lazio di Gattuso.

“Mi sono appassionato poi alla storia della Lazio. I miei figli e in modo particolare mio figlio Riccardo è un tifosissimo della Lazio, quindi diciamo che io non nasco tifoso della Lazio, ma lo divento e magari può essere ancora di più significativo, perché io scelgo in età adulta di diventare tifoso della Lazio e oggi c’è un legame fortissimo con la Lazio. Con Rino ci sentiamo spesso, adesso abbiamo questa forma scaramantica che ogni fine partita ci mandiamo dei messaggi. Lui sicuramente nasce come giocatore molto determinato, molto grintoso. Cosa che gli ha permesso di fare una carriera straordinaria da calciatore. Oggi però secondo me è qualcosa in più: oltre a questi aspetti secondo me lui negli anni è cambiato, ha sfruttato le esperienze sia negative che positive per migliorarsi e oggi si vede tanto in questa Lazio.

Sarebbe riduttivo secondo me parlare solo di grinta, di gruppo: tutte cose evidenti, si vede che la squadra ragiona con una testa sola e che è un blocco unito, dove tutti cercano di aiutarsi. Ma si vedono anche tante altre cose, si vede una squadra che gioca bene a calcio, si vede una squadra ben messa in campo, si vede una squadra ben allenata da un punto di vista atletico”.

Pancaro sui reali obiettivi stagionali della Lazio.

“Io non so dove può arrivare questa Lazio, mi auguro come tutti che arrivi il più lontano possibile. Sicuramente però se dopo dieci partite la Lazio è prima in testa con un avvio di stagione mai avvenuto prima né dalla Lazio di Tommaso Maestrelli né dalla Lazio di Eriksson sicuramente vuol dire che ci sono dei dei valori importanti. Fa bene Gattuso secondo me a non mettere pressione, però io sono convinto che questa Lazio farà un campionato di vertice e continuerà a dare grandi soddisfazioni ai tifosi laziali. Veniamo da un po’ di anni di sofferenza e quindi ci meritiamo adesso di vivere un momento così bello”.

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