INTERVISTE
Pancaro: “La Lazio deve giocare senza pressioni”
In un’intervista con TMW Radio, l’ex terzino Giuseppe Pancaro ha parlato dell’inizio di stagione della Lazio al primo posto in classifica, da sola, dopo undici giornate di campionato.
Leggi anche: “Giorgetti: “Lazio per lo scudetto? Io confido in Gattuso”
L’intervista a Giuseppe Pancaro sulla stagione della Lazio
“La Lazio non deve mettersi pressione. Se è lì davanti vuol dire che ci sono dei valori, ma deve continuare a giocare senza pressioni. Poi in primavera si vedrà”.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|LAZIO
|29
|11
|2
|Inter
|28
|11
|3
|Roma
|27
|11
|4
|Milan
|24
|11
|5
|Como
|23
|11
|6
|Frosinone
|20
|11
|7
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|11
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|11
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|9
|11
|16
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|17
|Sassuolo
|8
|11
|18
|Monza
|7
|11
|19
|Venezia
|6
|11
|20
|Udinese
|5
|11
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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