Pandev: “È stato Gattuso il vero colpo della Lazio”

Goran Pandev ha concesso un’intervista al Corriere della Sera: l’ex attaccante della Lazio si è soffermato, tra le altre cose, sull’importanza di Gennaro Gattuso in questa partenza super dei biancocelesti.

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L’intervista con Pandev sull’importanza di Gattuso per la Lazio

“Il più grande merito dell’estate della Lazio è stato prendere Gattuso: è stato sfortunato nella carriera da allenatore, ma è bravissimo. Le sue squadre giocano sempre bene, lui è molto intelligente, oltre a essere navigato, è un esperto di calcio. Forse è stato l’unico a vedere le qualità della squadra. Si merita il primo posto, mi auguro che lui e la Lazio possano fare bene: questa è una piazza importante ed è giusto che la squadra sia protagonista”.

”Parla di quota 40 punti per scaramanzia. Vede i ragazzi tutti i giorni, conosce la loro qualità. Sapeva pure cosa aspettarsi dai giocatori che ha chiesto come Frattesi e Pinamonti, che in doppia cifra ci arriva sempre. Ma Rino ha rilanciato pure Nuno Tavares e Noslin, che solo ora stanno rendendo. Sono più liberi di giocare. I nuovi hanno portato voglia di vincere. Si vede che remano tutti nella stessa direzione”.

Pandev sull’iportanza di non avere pressioni

“Sicuramente la squadra ha meno stress se si parte con i riflettori spenti. La Lazio veniva dipinta come scarsa, ma il livello è alto. In estate dicevano tutti che la società sarebbe stata in difficoltà perché aveva pochi soldi a disposizione, si parlava della protesta dei tifosi… Nessuno diceva che, invece, è stato fatto un ottimo mercato”.

“Spesso i biancocelesti vengono sottovalutati. La mia Lazio aveva la rosa corta, anche perché giocavamo su tre fronti. Arrivammo in Champions pur con la penalizzazione, perché c’era gente di qualità”.

Pandev sul valore di questa squadra

“Per me la squadra più forte dell’era Lotito è quella di Inzaghi, ma occhio a sottovalutare questa: ci sono tanti giocatori di carattere, che vogliono dimostrare che lo scetticismo iniziale era immotivato”

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