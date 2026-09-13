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INTERVISTE

Pandev: “Ho la Lazio nel cuore, ringrazio i tifosi per tutta la vita” (VIDEO)

Published

5 ore ago

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Pandev intervista Lazio

Goran Pandev, intervenuto ai microfoni di Crazy Calcio Show, oltre ad aver parlato del burrascoso rapporto col presidente Lotito, ha poi rievocato la sua esperienza in biancoceleste, spendendo parole d’amore per la Lazio e per i tifosi. Ecco cosa ha detto.

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Le parole di Pandev nell’intervista sulla Lazio

“Mi dispiace vedere l’Olimpico senza pubblico, so quanto questa gente ti può aiutare, ti dà una carica unica. La Lazio per me ha rappresentato tantissimo, mi ha dato l’opportunità di giocare in Champions League, ho iniziato a giocare in Serie A con continuità, ringrazio la Lazio per tutta la vita. Li porto nel cuore, ho sempre dato il massimo. Se vado a vedere indietro, le partite più belle le ho fatte con la maglia della Lazio“.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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2 Roma 9 3
3 Inter 9 3
4 Cagliari 9 4
5 Milan 8 4
6 Como 7 3
7 Frosinone 7 4
8 Juventus 7 3
9 Atalanta 6 4
10 Sassuolo 4 3
11 Udinese 4 3
12 Napoli 3 3
13 Torino 3 3
14 Lecce 3 3
15 Fiorentina 3 4
16 Bologna 1 3
17 Parma 1 3
18 Monza 1 3
19 Genoa 1 4
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