Pandev: “Alla Lazio stavo da Dio, avrei voluto prolungare il contratto e restare”

Gorand Pandev ha rilasciato un’intervista a Crazy Calcio Show, programma della Gazzetta dello Sport nella quale ha parlato della sua avventura alla Lazio e dei motivi per la quale è andato via.

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L’intervista di Pandev sulla Lazio

Sulla Lazio

“La Lazio per me ha rappresentato tantissimo perché mi ha dato l’opportunità di giocare nei più grandi palcoscenici, soprattutto in Champions League. È con i biancocelesti che ho cominciato a giocare in Serie A con maggiore continuità. Ringrazierò la Lazio per tutta la vita, porto tutti nel cuore. Ho rispettato sempre questa maglia, per la quale ho dato il massimo. Se adesso che non gioco più da quattro anni, che sono in pensione, mi guardo indietro, le partite più belle le ho fatte con la maglia della Lazio. Ma questo non lo dico solo io. Se lo chiediamo anche ai miei procuratori, i miei amici, lo confermeranno”.

Sul suo addio

“La Lazio in quel momento era tutto per me. Io volevo rimanere a tutti i costi alla Lazio però, come tutti sanno a Roma, per prolungare il contratto era una questione lunga, si andava avanti per giorni, si aspettava Lotito anche 24 ore nel suo ufficio, dove non si presentava mai. Stavo da Dio, gente mi voleva bene, giocavo bene, ho preso quella fiducia, a Roma stavo da Dio veramente. Speravo di prolungare il contratto e di rimanere là, perché non mi andava tanto di cambiare”.

Su Frattesi

“Nelle stagioni precedenti, c’era Barella che era in grado di fare 8-10 reti in campionato, ma Frattesi è uno che sente la porta. Inoltre, il 4-3-3 che sta proponendo la Lazio è perfetto per lui, perché premia i suoi inserimenti. Sa dove può arrivare il pallone e sente la porta. Se andiamo a vedere le sue statistiche, è difficile che sbagli quando si trova davanti al portiere. Anche il gol a Udine non era affatto semplice, così come tanti altri. Spesso si sminuisce, si pensa che arrivando da dietro sia tutto più facile, ma la maggior parte dei suoi gol non lo sono affatto”.

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