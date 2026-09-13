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INTERVISTE

Pandev attacca Lotito: “Mai una cena con lui, gli direi una parolaccia brutta” (VD)

Published

37 minuti ago

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Pandev intervista Lotito attacco

Goran Pandev, con un passato alla Lazio dal 2004 al 2009 bruscamente interrotto da uno scontro con il presidente Lotito, ai microfoni di Crazy Calcio Show ha risposta a una domanda sul suo ex presidente: ecco cosa ha detto.

Leggi anche: Icardi si offre alla Lazio, Gattuso è indeciso: ecco il retroscena

Le parole di Pandev sul presidente Lotito

Cena con Lotito? No. Cosa gli direi? Una parolaccia brutta“, queste le parole dell’ex centravanti macedone. Di seguito il video.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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