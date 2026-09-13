INTERVISTE
Pandev attacca Lotito: “Mai una cena con lui, gli direi una parolaccia brutta” (VD)
Goran Pandev, con un passato alla Lazio dal 2004 al 2009 bruscamente interrotto da uno scontro con il presidente Lotito, ai microfoni di Crazy Calcio Show ha risposta a una domanda sul suo ex presidente: ecco cosa ha detto.
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Le parole di Pandev sul presidente Lotito
“Cena con Lotito? No. Cosa gli direi? Una parolaccia brutta“, queste le parole dell’ex centravanti macedone. Di seguito il video.
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