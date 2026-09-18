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INTERVISTE

Pandev: “A cena con Lotito? Non ci andrei” (VIDEO)

Published

1 ora ago

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Pandev intervista rapporto Lotito

Come noto, il rapporto tra Goran Pandev e Claudio Lotito non è idilliaco; il macedone ne ha parlato nel corso dell’intervista al Crazy Calcio Show della Gazzetta dello Sport, in un format che prevede risposte secche alle domande poste durante sessanta secondi di tempo.

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Le parole di Pandev nell’intervista sul rapporto con Lotito

“Tornando indietro, cambieresti qualcosa del mancato rinnovo con la Lazio del 2009? No. Andresti a cena con Lotito? No.
Cosa gli diresti che non gli hai mai detto? Una parolaccia brutta.
Il difensore della Serie A che ti ha menato di più in campo? Nesta.
Il coro della Lazio o dell’Inter che ti è rimasto più in testa? Lazio, non sarai mai sola, vola…”.

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Dalla passione per lo sport al suo racconto. Laureato in Giurisprudenza all’Università Statale di Milano, scrivo articoli per il web e collaboro con LazioNews.eu da novembre 2025.

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