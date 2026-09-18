Pandev: “A cena con Lotito? Non ci andrei” (VIDEO)

Come noto, il rapporto tra Goran Pandev e Claudio Lotito non è idilliaco; il macedone ne ha parlato nel corso dell’intervista al Crazy Calcio Show della Gazzetta dello Sport, in un format che prevede risposte secche alle domande poste durante sessanta secondi di tempo.

LEGGI ANCHE: Brocchi: “Il primo anno piangevo. Poi sono diventato più romano” (VIDEO)

Le parole di Pandev nell’intervista sul rapporto con Lotito

“Tornando indietro, cambieresti qualcosa del mancato rinnovo con la Lazio del 2009? No. Andresti a cena con Lotito? No.

Cosa gli diresti che non gli hai mai detto? Una parolaccia brutta.

Il difensore della Serie A che ti ha menato di più in campo? Nesta.

Il coro della Lazio o dell’Inter che ti è rimasto più in testa? Lazio, non sarai mai sola, vola…”.

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP