INTERVISTE
Pandev: “Ricordo ancora la doppietta all’Olimpico contro il Real Madrid”
Goran Pandev ricorda i tre gol rifilata con la maglia della Lazio al Real Madrid e il passaggio all’Inter di Mourinho, con cui poi avrebbe vinto tutto, in un’intervista pubblicata oggi sulle colonne della Gazzetta dello Sport.
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Le parole di Pandev nell’intervista sui gol segnati al Real Madrid e sul passaggio all’Inter
“Ne infilai due all’Olimpico con la Lazio, in quel 2-2 del 2007 dove scambiai la maglia con Van Nistelrooy, e poi un altro proprio al Bernabeu, nella sfida di ritorno. Lì la maglia l’ho tenuta però, non pensavo se avrei più giocato li…”.
Sul passaggio all’Inter
“Mi chiamò quando ero fuori rosa alla Lazio. ‘Vieni a vincere con noi?’, domandò. E dopo tre giorni mi schierò titolare contro il Chievo. Non giocavo da sei mesi. Aveva il tocco magico”.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
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|Pt
|G
|1
|Roma
|9
|3
|2
|Inter
|9
|3
|3
|Como
|7
|3
|4
|Milan
|6
|2
|5
|Juventus
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|3
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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