GENOVESE LAZIO INTERVISTA - Paolo Genovese, regista e sceneggiatore tifoso della Lazio, ha espresso la sua opinione sui biancocelesti ai microfoni di Radio Serie A. Il regista ha parlato dell'andamento stagionale, di seguito le sue parole.

Le parole di Paolo Genovese

“La Lazio è una montagna russa continua, non c’è niente da fare. Sembra sempre un orologio bello che noi amiamo, ma ha sempre quel granello che blocca tutto. Dopo un campionato in cui arrivi secondo, questa è un’annata in cui puoi correre per il campionato, quest’anno te la potevi giocare, a parte l’Inter, ma per gli obiettivi di classifica della Lazio, che sono la qualificazione Champions".

Sul Campionato e la Champions Leaague

"Era un campionato all’inizio alla portata della Lazio con la qualificazione in Champions, il campionato e la Coppa Italia. Sapete meglio di me, per qualunque squadra, ma soprattutto per le squadre come la Lazio, potersi confermare per due anni di seguito in Champions, sarebbe stato fondamentale per creare un’attitudine internazionale di alto livello che noi purtroppo non abbiamo. La Lazio ogni tanto è riuscita ad affacciarsi in Champions e poi scompare, uguale per l’Europa League. Fare due anni di seguito la Champions League, ti fa fare quel salto di qualità e di mentalità fondamentale che non ci si riesce mai, non c’è niente da fare.”