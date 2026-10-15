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INTERVISTE

Paolo Marcello: “Se la Lazio arrivasse in Europa League sarebbe un mezzo miracolo”

Published

2 ore ago

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Paolo Marcello intervista Lazio Gattuso

Paolo Marcello, intervenuto sulle frequenze della Radio di TMW, ha parlato del sorprendente avvio di stagione della Lazio di Gattuso, spiegando che se arrivasse in Europa League si tratterebbe di un mezzo miracolo.

Leggi anche: Vanni: “Lazio un po’ un’illusione, non potrà tenere questo ritmo”

Le parole di Paolo Marcello nell’intervista sulla Lazio di Gattuso

“Illusione se ci si aspetta che possa arrivare in Champions. Se arrivasse in EL sarebbe un mezzo miracolo. Gattuso ha compattato un ambiente difficile, però delle sei squadra affrontate dalla Lazio, cinque vegetano nelle ultime parti della classifica, l’unica di livello affrontata è il Milan. Alla fine i valori verranno fuori e non valgono l’EL”.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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