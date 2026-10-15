INTERVISTE
Paolo Marcello: “Se la Lazio arrivasse in Europa League sarebbe un mezzo miracolo”
Paolo Marcello, intervenuto sulle frequenze della Radio di TMW, ha parlato del sorprendente avvio di stagione della Lazio di Gattuso, spiegando che se arrivasse in Europa League si tratterebbe di un mezzo miracolo.
Leggi anche: Vanni: “Lazio un po’ un’illusione, non potrà tenere questo ritmo”
Le parole di Paolo Marcello nell’intervista sulla Lazio di Gattuso
“Illusione se ci si aspetta che possa arrivare in Champions. Se arrivasse in EL sarebbe un mezzo miracolo. Gattuso ha compattato un ambiente difficile, però delle sei squadra affrontate dalla Lazio, cinque vegetano nelle ultime parti della classifica, l’unica di livello affrontata è il Milan. Alla fine i valori verranno fuori e non valgono l’EL”.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Inter
|16
|6
|2
|LAZIO
|16
|6
|3
|Roma
|14
|6
|4
|Cagliari
|13
|6
|5
|Milan
|12
|6
|6
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|11
|6
|7
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|4
|6
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|Fiorentina
|4
|6
|20
|Venezia
|0
|6
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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