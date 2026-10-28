INTERVISTE
Paparelli: “Grazie ai tifosi che ricordano mio padre. In Gattuso ho visto uno di noi”
Il figlio di Vincenzo Paparelli, Gabriele, è stato invitato al centro sportivo di Formello dalla Lazio nel giorno dell’anniversario della morte del padre e ha rilasciato un’intervista ai microfoni di LSC assieme alla figlia Giulia.
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Le parole di Paparelli da Formello
“Grazie di cuore a tutti i tifosi che oggi hanno avuto un pensiero per papà. La Lazio ci sta sorprendendo, speriamo continui così. Viviamo giorno per giorno, visti i risultati importanti che stanno arrivando. Oggi per me è un giorno triste, ma che viene un po’ alleviato dai tifosi. Per noi è stata una sorpresa l’invito a Formello, abbiamo fatto un bel giro del centro sportivo. Sono momenti importanti che ci riconciliano con la società e ci fanno stare più sereni, almeno per un po’.
La Lazio sta andando bene, è la cosa fondamentale. Nessuno ha pretese particolari, quindi tutto quello che viene è tanto di guadagnato. Abbiamo incontrato Gattuso, il suo spirito è quello giusto, ho visto uno di noi, è una persona molto alla mano che conosce benissimo la faccenda di mio padre. Ci teneva a incontrarmi, è stata una piacevole scoperta. In televisione sembra basso, mentre dal vivo è alto e magro (ride, n.d.r.). Mi ha fatto una bella impressione vederlo dal vivo, sono stato benissimo. Ho sempre avuto una bella accoglienza da parte di questa presidenza. Grazie a tutti, soprattutto ai tifosi che ricordano mio padre. Per noi è un giorno triste, ma compensiamo con l’affetto di tutti.”
Redazione Lazionews.eu
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