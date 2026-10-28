INTERVISTE
Paparelli: “Voglio chiedere a Lotito perché sta tirando fuori il peggio dei laziali e non il meglio”
Il figlio di Vincenzo Paparelli che morì il 28 ottobre 1979 nel corso del derby con la Roma a causa di un razzo partito dalla Curva Sud, Gabriele, ha concesso un’intervista ai microfoni di Radio Laziale.
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Le parole di Paparelli
“Oggi sarà una bella giornata, siamo stati invitati dalla Lazio, dicendo che volevano parlare di quello che è successo lo scorso anno, (durante Lazio-Cagliari n.d.r.) vediamo cosa avranno da dire. Sarà sicuramente una gioia andare a Formello perché da laziale è sempre bello andarci. Spero che oggi incontrerò il presidente per chiedergli perché sta tirando fuori il peggio dal laziale, e non il meglio. Sta tirando fuori il peggio di noi e non riesco a capire perché”.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
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|G
|1
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|9
|2
|Inter
|22
|8
|3
|Roma
|21
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|4
|Como
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|4
|8
|20
|Venezia
|3
|8
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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