Paparelli: “Voglio chiedere a Lotito perché sta tirando fuori il peggio dei laziali e non il meglio”

Il figlio di Vincenzo Paparelli che morì il 28 ottobre 1979 nel corso del derby con la Roma a causa di un razzo partito dalla Curva Sud, Gabriele, ha concesso un’intervista ai microfoni di Radio Laziale.

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Le parole di Paparelli

“Oggi sarà una bella giornata, siamo stati invitati dalla Lazio, dicendo che volevano parlare di quello che è successo lo scorso anno, (durante Lazio-Cagliari n.d.r.) vediamo cosa avranno da dire. Sarà sicuramente una gioia andare a Formello perché da laziale è sempre bello andarci. Spero che oggi incontrerò il presidente per chiedergli perché sta tirando fuori il peggio dal laziale, e non il meglio. Sta tirando fuori il peggio di noi e non riesco a capire perché”.

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