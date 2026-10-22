Pasqualin: “Questa squadra lotta per Gattuso e gli vuole bene”

Claudio Pasqualin, presidente di AvvocatiCalcio e presidente onorario di Conference403, è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb per parlare dell’avvio della Lazio di Gattuso.

LEGGI ANCHE: Biglietti Lazio Cagliari: super promozione per gli abbonati

Le parole di Pasqualin sull’avvio di campionato della Lazio di Gattuso.

“Se la sta giocando alla grande. La sua determinazione è ben nota. Sì è visto l’intervento di Buffon come a dire: ho scelto bene. Questa Lazio gioca bene, ha elementi di valore. È una squadra che vuole bene a Rino e lotta anche per lui”.

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP