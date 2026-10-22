INTERVISTE
Pasqualin: “Questa squadra lotta per Gattuso e gli vuole bene”
Claudio Pasqualin, presidente di AvvocatiCalcio e presidente onorario di Conference403, è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb per parlare dell’avvio della Lazio di Gattuso.
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Le parole di Pasqualin sull’avvio di campionato della Lazio di Gattuso.
“Se la sta giocando alla grande. La sua determinazione è ben nota. Sì è visto l’intervento di Buffon come a dire: ho scelto bene. Questa Lazio gioca bene, ha elementi di valore. È una squadra che vuole bene a Rino e lotta anche per lui”.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Inter
|19
|7
|2
|LAZIO
|19
|7
|3
|Roma
|17
|7
|4
|Milan
|15
|7
|5
|Como
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|4
|7
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|3
|7
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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