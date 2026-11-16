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INTERVISTE

Pasqualin: “Gattuso primo in Serie A? Sono contento, è un premio alla sua professionalità”

Published

3 ore ago

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Il tecnico della Lazio Gennaro Gattuso Lazionews.eu

L’avvocato e operatore di mercato Claudio Pasqualin ha concesso un’intervista a Tuttomercatoweb.com, nella quale ha commentato l’eliminazione dell’Italia in Nations League soffermandosi poi anche sulla Lazio di Gattuso e il campionato di Serie A che riprenderà questo weekend.

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Le parole di Pasqualin sull’Italia e sulla Lazio

Su Belgio-Italia e cosa non ha funzionato

“La fascia destra non ha minimamente funzionato. La squadra è stata sotto lo standard, è mancata la marcatura su De Bruyne che ha fatto il regista indisturbato. Una prestazione pessima. E ciò è sorprendente. Non c’è stata partita. Giocava sempre il Belgio, era primo su tutto. Inutile parlare di dettagli e fallimento della fascia destra, alla fine è stato tutto un fallimento. Strano, eravamo gasatissimi. Eppure la partenza è stata davvero ottima. Gap col Belgio? Non voglio crederci. Voglio credere ad una serie di circostanze. Ci hanno dominati.”

Torna la Serie A…

“E’ un bel campionato, con la lotta per lo Scudetto e le Coppe molto interessante e vivace. Così come è un interrogativo la lotta salvezza. Gattuso primo? Sono contento per Rino. Davvero. E’ un premio alla sua professionalità.”

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