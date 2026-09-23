Pasqualin: “Che feeling tra Gattuso e Frattesi! Roma? Può vincere lo scudetto…”

L’avvocato Claudio Pasqualin, presidente di AvvocatiCalcio e presidente onorario di Conference403, intervistato da TMW nel corso dell’L’R Star Palermo Football Meeting, tra i vari argomenti trattati ha avuto modo di parlare anche del nuovo corso della Lazio di mister Gattuso: ecco le sue parole.

Leggi anche: Mattei: “Lazio e Atalanta si giocheranno il settimo posto”

Le parole di Pasqualin nell’intervista sulla Lazio

“Questo feeling tra Gattuso e Frattesi nelle prime partite è stato subito decisivo“. Poi, sulla possibile corsa scudetto, l’avvocato inserisce anche la Roma: “Lotta incerta, ma viene spontaneo nominare l’Inter. Ma la Roma è una concorrente temibile“.

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP