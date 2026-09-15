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INTERVISTE

Pastore: “Aspetto di vedere Gattuso che risponde a Lotito!”

Published

47 minuti ago

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Pastore intervista Lazio Gattuso Lotito

Il giornalista Giuseppe Pastore, intervenuto ai microfoni di Cronache di Spogliatoio con Trevisani e Siani, ha parlato della Lazio di Gattuso, del sorprendente inizio di stagione e della risposta da dare al presidente Lotito. Ecco le sue parole.

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Le parole di Pastore nell’intervista sulla Lazio

Gattuso ha già intuito la complessità dell’ambiente Lazio, come Fabiani che dice “minimo in Europa”. Gattuso, come Sarri, non ha problemi, era compromesso fino a pochi mesi fa, non deve far finta di essere ciò che non è e dice “non ci rompete le scatole”. Il gruppo è dalla sua, sa bene che da Frattesi in giù sono tutti giocatori che avevano bisogno dell’elmetto, la Lazio ha bisogno di questo e persino il disturbo interno stimola Gattuso. Aspetto di vedere Gattuso che risponde a Lotito“.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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