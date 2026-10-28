Pastore: “La Lazio di Gattuso sembra quella di Inzaghi, ma lui sta facendo tutto in due mesi”

Il giornalista Giuseppe Pastore è intervenuto ai microfoni di Cronache di Spogliatoio dove ha parlato del paragone tra la Lazio di Gennaro Gattuso e quella di Simone Inzaghi.

Leggi Anche: Capua: “Lazio? Complimenti a Fabiani per il mercato intelligente a zero euro”

Le parole di Pastore sulla Lazio

“La Lazio di Gattuso sembra la Lazio di Inzaghi, ma all’epoca Inzaghi era al quarto anno, qui Gattuso ha fatto tutto in due mesi dalla sconfitta in Coppa Italia con il Mantova. 8 vittore e un pareggio con il Milan. È uno scossone che la Lazio ha dato a sé stessa e ora chissà dove può arrivare.”

Redazione Lazionews.eu

@Copyright Lazionews.eu – Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP