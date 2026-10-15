Acerbi svincolato, l’agente: “Siamo frustrati, la situazione è sconfortante”

L’agente di Francesco Acerbi, Federico Pastorello, intervenuto sulle frequenze di TMW ha parlato della situazione legata al suo assistito, ancora svincolato e senza squadra: ecco le sue parole.

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Le parole di Pastorello nell’intervista su Acerbi

“È una frustrazione anche personale, sono sincero. È vero che ha 38 anni, ma ha fisico e determinazione, per non parlare di esperienza e carisma: sono convinto che farebbe comodo a tutte le squadre in Italia, da protagonista o da comprimario. Un po’ di dispiacere c’è, poi anche lui ha le sue pretese, non economiche, ma di continuità. A quest’età è difficile aspettare, ma ha tanta voglia e penso aspetteremo ancora un po’ che arrivi la chiamata giusta.

Il suo obiettivo, anche per questioni di età, è rimanere in Italia. Ma in questo momento stiamo aprendo anche ad altre opportunità, proprio perché lui ha troppa voglia di giocare: da quando è finito il campionato mi sembra abbia fatto tre giorni di riposo in tutto. Si allena sempre: l’obiettivo era rimanere in Italia, ma stiamo valutando anche altre cose”.

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