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INTERVISTE

Ex Lazio, Pastorello: “De Vrij è rinato al Panathinaikos”

Published

2 ore ago

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Pastorello intervista De Vrij

L’ex giocatore della Lazio e dell’Inter, Stefan De Vrij, si è trasferito al Panathinaikos, dove ha ritrovato entusiasmo e centralità all’interno del gruppo: a raccontare il momento positivo del centrale è stato il suo agente, Federico Pastorello, intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.

Leggi anche: Giordano: “Contro la Juventus sarà un test, servirà equilibrio”

L’intervista di Pastorello su De Vrij

“È contentissimo, è veramente rinato anche a livello mentale. L’hanno nominato capitano dopo appena due settimane di ritiro: è contentissimo. Tra l’altro sono primi in classifica, stanno anche andando molto forte e speriamo bene”.ù

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