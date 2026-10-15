INTERVISTE
Ex Lazio, Pastorello: “De Vrij è rinato al Panathinaikos”
L’ex giocatore della Lazio e dell’Inter, Stefan De Vrij, si è trasferito al Panathinaikos, dove ha ritrovato entusiasmo e centralità all’interno del gruppo: a raccontare il momento positivo del centrale è stato il suo agente, Federico Pastorello, intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.
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L’intervista di Pastorello su De Vrij
“È contentissimo, è veramente rinato anche a livello mentale. L’hanno nominato capitano dopo appena due settimane di ritiro: è contentissimo. Tra l’altro sono primi in classifica, stanno anche andando molto forte e speriamo bene”.ù
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
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|Pt
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|1
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|16
|6
|2
|LAZIO
|16
|6
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|14
|6
|4
|Cagliari
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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