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INTERVISTE

Simone Inzaghi torna in Italia? Il suo agente fa chiarezza

Published

1 ora ago

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Pastorello intervista Simone Inzaghi ritorno Italia

L’agente di Simone Inzaghi, Federico Pastorello, oltre a chiarire la situazione di Francesco Acerbi, ha parlato anche del possibile ritorno in Italia dell’ex tecnico di Lazio e Inter: ecco le parole a TMW.

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Le parole di Pastorello nell’intervista su Simone Inzaghi

“Intanto conoscere una nuova cultura e un nuovo calcio ti arricchisce sempre, senza dimenticare l’aspetto economico. Se un’offerta ti porta a essere l’allenatore più pagato al mondo non è che puoi fregartene… Il suo contratto è in scadenza, l’obiettivo è portare a casa più trofei possibili e poi a fine anno si prenderanno le decisioni”.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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9 Frosinone 10 6
10 Atalanta 9 6
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