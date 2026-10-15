INTERVISTE
Simone Inzaghi torna in Italia? Il suo agente fa chiarezza
L’agente di Simone Inzaghi, Federico Pastorello, oltre a chiarire la situazione di Francesco Acerbi, ha parlato anche del possibile ritorno in Italia dell’ex tecnico di Lazio e Inter: ecco le parole a TMW.
Leggi anche: Rambaudi: “Belahyane forte, per Rovella ora è difficile. La Serie A è mediocre”
Le parole di Pastorello nell’intervista su Simone Inzaghi
“Intanto conoscere una nuova cultura e un nuovo calcio ti arricchisce sempre, senza dimenticare l’aspetto economico. Se un’offerta ti porta a essere l’allenatore più pagato al mondo non è che puoi fregartene… Il suo contratto è in scadenza, l’obiettivo è portare a casa più trofei possibili e poi a fine anno si prenderanno le decisioni”.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Inter
|16
|6
|2
|LAZIO
|16
|6
|3
|Roma
|14
|6
|4
|Cagliari
|13
|6
|5
|Milan
|12
|6
|6
|Como
|11
|6
|7
|Juventus
|11
|6
|8
|Napoli
|10
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|Frosinone
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|Atalanta
|9
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|5
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|Udinese
|4
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|16
|Monza
|4
|6
|17
|Parma
|4
|6
|18
|Genoa
|4
|6
|19
|Fiorentina
|4
|6
|20
|Venezia
|0
|6
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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