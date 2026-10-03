Pato: “Gattuso? Una volta mi prese per i capelli”

Durante il Festival dello Sport, l’ex attaccante del Milan Alexandre Pato ha ricordato un po’ i tempi con addosso la maglia rossonera: nell’intervista non ha potuto fare a meno di ricordare un particolare episodio con Gennaro Gattuso, oggi alla Lazio.

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Le parole di Pato nell’intervista su Gattuso

“Al Milan con Rino (Gattuso) era dura. C’era un tavolo di soli brasiliani, Gattuso ci diceva: ‘Ecco il resto del mondo’. Una volta feci un gesto mettendo con forza una cosa sul tavolo, lui mi prende per i capelli: ‘Devi avere rispetto’. Era bellissimo”.

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