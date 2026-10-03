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INTERVISTE

Pato: “Gattuso? Una volta mi prese per i capelli”

Published

2 ore ago

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Pato intervista Gattuso

Durante il Festival dello Sport, l’ex attaccante del Milan Alexandre Pato ha ricordato un po’ i tempi con addosso la maglia rossonera: nell’intervista non ha potuto fare a meno di ricordare un particolare episodio con Gennaro Gattuso, oggi alla Lazio.

LEGGI ANCHE: Gattuso: “Siamo un po’ appannati, ora testa al Monza”

Le parole di Pato nell’intervista su Gattuso

“Al Milan con Rino (Gattuso) era dura. C’era un tavolo di soli brasiliani, Gattuso ci diceva: ‘Ecco il resto del mondo’. Una volta feci un gesto mettendo con forza una cosa sul tavolo, lui mi prende per i capelli: ‘Devi avere rispetto’. Era bellissimo”.

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