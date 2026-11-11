Pavoletti: “Roma e Lazio forti e divertenti, se la giocano fino alla fine”

L’ex attaccante del Cagliari, Leonardo Pavoletti ha parlato dell’inizio di stagione della Lazio di Gattuso confrontandola con la Roma di Gasperini nella sua intervista al Corriere dello Sport. Ecco riportate le sue parole.

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L’intervista di Pavoletti sulla Lazio di Gattuso e la Roma di Gasperini

Sullo scudetto

“Scudetto? Chivu ha i più forti per distacco, Roma e Lazio sono divertenti e concrete. C’è ancora tanto da giocare”.

Su Gattuso e Gasperini

“Gasperini e Gattuso? Tosti, preparati, competitivi. Esprimono un buon calcio e guidano squadre che non molleranno”.

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