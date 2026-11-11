INTERVISTE
Pavoletti: “Roma e Lazio forti e divertenti, se la giocano fino alla fine”
L’ex attaccante del Cagliari, Leonardo Pavoletti ha parlato dell’inizio di stagione della Lazio di Gattuso confrontandola con la Roma di Gasperini nella sua intervista al Corriere dello Sport. Ecco riportate le sue parole.
Leggi anche: Cugini: “Guardando una partita della Lazio, capisci che sta nascendo qualcosa d’importante”
L’intervista di Pavoletti sulla Lazio di Gattuso e la Roma di Gasperini
Sullo scudetto
“Scudetto? Chivu ha i più forti per distacco, Roma e Lazio sono divertenti e concrete. C’è ancora tanto da giocare”.
Su Gattuso e Gasperini
“Gasperini e Gattuso? Tosti, preparati, competitivi. Esprimono un buon calcio e guidano squadre che non molleranno”.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|LAZIO
|29
|11
|2
|Inter
|28
|11
|3
|Roma
|27
|11
|4
|Milan
|24
|11
|5
|Como
|23
|11
|6
|Frosinone
|20
|11
|7
|Juventus
|18
|11
|8
|Bologna
|17
|11
|9
|Cagliari
|16
|11
|10
|Napoli
|15
|11
|11
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|14
|11
|12
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|13
|11
|14
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|10
|11
|15
|Fiorentina
|9
|11
|16
|Parma
|8
|11
|17
|Sassuolo
|8
|11
|18
|Monza
|7
|11
|19
|Venezia
|6
|11
|20
|Udinese
|5
|11
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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