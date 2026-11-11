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INTERVISTE

Pavoletti: “Roma e Lazio forti e divertenti, se la giocano fino alla fine”

Published

3 ore ago

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Pavoletti intervista Lazio Roma Gattuso Gasperini

L’ex attaccante del Cagliari, Leonardo Pavoletti ha parlato dell’inizio di stagione della Lazio di Gattuso confrontandola con la Roma di Gasperini nella sua intervista al Corriere dello Sport. Ecco riportate le sue parole.

Leggi anche: Cugini: “Guardando una partita della Lazio, capisci che sta nascendo qualcosa d’importante”

L’intervista di Pavoletti sulla Lazio di Gattuso e la Roma di Gasperini

Sullo scudetto

“Scudetto? Chivu ha i più forti per distacco, Roma e Lazio sono divertenti e concrete. C’è ancora tanto da giocare”.

Su Gattuso e Gasperini

“Gasperini e Gattuso? Tosti, preparati, competitivi. Esprimono un buon calcio e guidano squadre che non molleranno”.

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2 Inter 28 11
3 Roma 27 11
4 Milan 24 11
5 Como 23 11
6 Frosinone 20 11
7 Juventus 18 11
8 Bologna 17 11
9 Cagliari 16 11
10 Napoli 15 11
11 Torino 14 11
13 Atalanta 14 11
12 Genoa 13 11
14 Lecce 10 11
15 Fiorentina 9 11
16 Parma 8 11
17 Sassuolo 8 11
18 Monza 7 11
19 Venezia 6 11
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