INTERVISTE
Pazzini: “Quello che sta facendo la Lazio è una favola bellissima”
L’ex calciatore Giampaolo Pazzini, ha rilasciato un’intervista a Pressing su Canale 5 nella quale ha commentato il lavoro della Lazio di Gattuso e della corsa scudetto.
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L’intervista di Pazzini sulla Lazio di Gattuso
“È la miglior difesa, ma quello che sta facendo la Lazio è una favola bellissima. Tra l’altro tutto meritatissimo perché hanno fatto un super lavoro”.
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