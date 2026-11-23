L’ex calciatore Giampaolo Pazzini, ha rilasciato un’intervista a Pressing su Canale 5 nella quale ha commentato il lavoro della Lazio di Gattuso e della corsa scudetto.

Leggi anche: Ciapparoni: “Prevalgono i valori, la lazialità. La Russa davanti a un caffè glielo spiego”

L’intervista di Pazzini sulla Lazio di Gattuso

“È la miglior difesa, ma quello che sta facendo la Lazio è una favola bellissima. Tra l’altro tutto meritatissimo perché hanno fatto un super lavoro”.

@Copyright Lazionews.eu – Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP