INTERVISTE
Pazzini: “La Lazio è una squadra vera”
L’ex centravanti Giampaolo Pazzini ha tessuto le lodi della Lazio e di Gennaro Gattuso dopo la vittoria netta per 0-3 in casa della Juventus: ecco cosa ha detto in un’intervista con Radio TV Serie A.
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L’intervista di Pazzini sulla Lazio e il suo allenatore Gattuso
“La Lazio sta facendo qualcosa di incredibile, ed è sotto gli occhi di tutti. Dopo la sconfitta contro il Mantova, credo che nessuno avrebbe scommesso su un inizio di questo genere. Vanno fatti i complimenti alla squadra e all’allenatore, che è riuscito a creare un gruppo forte, dandogli un’identità precisa. I giocatori lottano, corrono e si danno da fare. È vero, forse hanno meno qualità rispetto a Inter, Roma e altre squadre, ma in questo momento c’è un entusiasmo straordinario.
“Quando li vedi giocare, percepisci che sono una squadra vera, che gioca da collettivo. E poi la testa fa il 90%: quando sei in fiducia e vai a Torino con serenità, senza avere nulla da perdere, riesci a esprimerti al meglio. È così che arrivano prestazioni bellissime come questa contro la Juve”.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
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|1
|Inter
|19
|7
|2
|LAZIO
|19
|7
|3
|Roma
|17
|7
|4
|Milan
|15
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|5
|Como
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|7
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|7
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|3
|7
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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