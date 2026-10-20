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INTERVISTE

Pazzini: “La Lazio è una squadra vera”

Published

2 ore ago

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Pazzini intervista Lazio Gattuso

L’ex centravanti Giampaolo Pazzini ha tessuto le lodi della Lazio e di Gennaro Gattuso dopo la vittoria netta per 0-3 in casa della Juventus: ecco cosa ha detto in un’intervista con Radio TV Serie A.

Leggi anche: “Causio: “La Lazio mi è sembrata il Real Madrid

L’intervista di Pazzini sulla Lazio e il suo allenatore Gattuso

“La Lazio sta facendo qualcosa di incredibile, ed è sotto gli occhi di tutti. Dopo la sconfitta contro il Mantova, credo che nessuno avrebbe scommesso su un inizio di questo genere. Vanno fatti i complimenti alla squadra e all’allenatore, che è riuscito a creare un gruppo forte, dandogli un’identità precisa. I giocatori lottano, corrono e si danno da fare. È vero, forse hanno meno qualità rispetto a Inter, Roma e altre squadre, ma in questo momento c’è un entusiasmo straordinario.

“Quando li vedi giocare, percepisci che sono una squadra vera, che gioca da collettivo. E poi la testa fa il 90%: quando sei in fiducia e vai a Torino con serenità, senza avere nulla da perdere, riesci a esprimerti al meglio. È così che arrivano prestazioni bellissime come questa contro la Juve”.

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Sono un copywriter e autore per il web, con una forte passione per la scrittura e la comunicazione digitale. Mi occupo di contenuti legati a sport, cultura pop, attualità e sostenibilità, cercando sempre di unire chiarezza, ritmo e attenzione al lettore. Scrivere per me è sia un mestiere che un modo per raccontare e interpretare il presente

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