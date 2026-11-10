“Le lacrime per mio papà, la depressione di mia mamma e l’amore per la Lazio”: Pedro si racconta

Pedro ha ripercorso le tappe più significative della sua vita calcistica in una lunga intervista concessa a Onda Cero: dall’infanzia difficile segnata dalle lacrime mentre chiamava il papà alla depressione della mamma, fino al successo nel calcio e l’amore per la Lazio.

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Le parole di Pedro nell’intervista che ripercorre tutta la sua carriera

“Alla Masía da bambino si passano momenti duri, difficili. È qualcosa che la gente non vede, quando arrivi in alto non se ne parla. Alla fine sei un bambino e sei molto lontano dalla tua famiglia. Mia madre è entrata in depressione quando me ne sono andato, ero il più piccolo di casa. Ti separi da un figlio… Sull’isola si vive diversamente, io passavo la giornata in strada. A Barcellona no, non capivo il catalano, venivo bocciato. Mi è costato molto adattarmi, è stato un cambiamento enorme. All’improvviso ti ritrovi chiuso in una stanza. Ricordo di aver chiamato mio padre piangendo per andarmene via di lì, gli dicevo che non ero felice. È un momento che devi superare”.

Pedro sui sacrifici

“Bisogna investire tantissime ore, non ti viene regalato niente. Non credo nel caso. Ne è valsa la pena. Chi vuole fare qualcosa di grande deve investire. Deve sacrificare delle cose. È lo stesso che studiare medicina. Tutti i sacrifici sono serviti”.

Pedro sulla chiusura della sua carriera

“Non mi andava di uscire fuori, mi sarebbe piaciuto continuare in Europa. Ovviamente in un campionato minore, il calcio ogni giorno è più fisico. In Portogallo, in Olanda… avevo offerte dal Qatar, da Dubai, dal Giappone, dalla MLS, ma non ci ho pensato. Non ero sicuro che ne valesse la pena. Ho messo tutto sulla bilancia e ho deciso di ritirarmi bene, con quel bel ricordo alla Lazio. Ho dato tutto, mi tengo stretto questo”.

Pedro sul mancato ritorno al Tenerife

“Ho avuto molte conversazioni con Rayco, ma mi è successa la stessa cosa di Villa con lo Sporting. Si aspetterebbero che fossi il giocatore che ero al Barcellona e non lo sono più. Non vuoi mai deludere la tua famiglia e il tuo pubblico. Avrei voluto indossare quella maglia, ma non volevo deludere… Fisicamente non ero a quel livello, non mi sentivo pronto per difendere la mia isola”.

Pedro sull’aneddoto con Sarri e su Messi

“Mi sono riunito con Sarri e gli ho detto: ‘Mister, da esterno non posso più giocare’. Non potevo mettermi lì contro Inter, Juve… è la stessa cosa che succede a Modric in Italia, che ormai si adatta ad altri ruoli…”, ha concluso Pedro, prima di tributare il massimo riconoscimento a Lionel Messi: “Giocare con Messi è il massimo della mia carriera, il miglior giocatore di tutti i tempi, è qualcosa di unico. Poter dire ai miei figli ‘ho giocato con lui”.

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