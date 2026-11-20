Sul proprio sito Alfredo Pedullà ha fatto chiarezza sulle voci delle ultime ore che vedrebbero l’Inter interessata a Oliver Provstgaard, mettendo in luce come questa eventuale operazione non sarebbe legata al riscatto di Frattesi.

LEGGI ANCHE: Dele-Bashiru e Noslin su GTA6, Belahyane viene arrestato e si scatenano i social – VD

Pedullà ha chiarito la situazione Provstgaard Inter, il difensore della Lazio piace molto a Chivu.

Pochi giorni fa La Gazzetta dello Sport aveva parlato di un interesse concreto dell’Inter per Oliver Provstgaard, già per il mercato di gennaio. Lotito valuta il suo gioiello non meno di 30 milioni di euro ed il prezzo potrebbe salire ancora, qualora il danese dovesse continuare a performare come in questo inizio di stagione.

Pedullà sul proprio sito sottolinea come il club meneghino non abbia prenotato Provstgaard e soprattutto come l’eventuale operazione per portare il centrale danese a Milano non sarebbe assolutamente legata al riscatto di Frattesi da parte della Lazio.

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP